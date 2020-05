Frits Sissing presenteert musicalbenefiet voor Amsterdams theater

Frits Sissing presenteert deze actie van 12.00 tot 18.00 uur live vanuit het Polanentheater. Musicalsterren als René van Kooten, Lone van Roosendaal en Anouk Maas treden op.

Ook Willemijn Verkaik doet mee. De musicalactrice, en Nederlandse stem van Elsa uit Frozen, zingt het nummer Monster. Dat lied zat niet in de populaire Disneyfilm, maar was wel te horen in de musicalversie op Broadway. Het is de eerste keer dat Willemijn het nummer zingt.

Het Polanentheater heeft 50.000 euro nodig om te blijven bestaan. Met de actie is de hoop in ieder geval een deel van dit bedrag binnen te halen.