Jim Carrey: catastrofe voor Amerika als Donald Trump wordt herkozen

„De waarheid is dat we ons allemaal ernstige zorgen zouden moeten maken”, begint Carrey zijn betoog. „De Verenigde Staten staan een catastrofe te wachten. Dat is een woord uit mijn wereld: drama. In oud Grieks betekent katastrophḗ een kanteling of een plotselinge wending. Dat is wat we hebben geleden. Ongenoemde Amerikaanse levens zijn verwoest door het presidentschap van Donald Trump.”

De acteur vindt onder meer dat de rechtsstaat in gevaar is en dat er geen sprake meer is van eenheid. „Zwarte Amerikanen, die een half millennium aan goddeloosheid en wreedheid hebben doorstaan, worden nu geconfronteerd met meer onrecht en dood.”

Carrey roept zijn landgenoten op om in historisch groten getale naar de stembussen te gaan. Dit zodat er ’genoeg sneeuwvlokken zijn verzameld zodat er een sneeuwstorm op Capitol Hill is die geen enkele corrupte politicus kan overleven’.