Boek: ’De meeste mensen deugen’ favoriet bij de lezer

Op welke posities de overige vijf kandidaten eindigden, wordt door de organiserende boekenpromotor CPNB niet bekend gemaakt. Dat is als het ware een ’familiegeheim’. De vijf overige genomineerden, bestsellers van het afgelopen jaar, waren:

BASTA, de autobiografie van stervoetballer Marco van Basten opgetekend door Edwin Schoon

De cursus ‘Omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom niet door van komiek Herman Finkers

De spannende Familiegeheimen van ’de zus van’ Astrid Holleeder

Grote verwachtingen, het vervolg op In Europa van historicus Geert Mak

’t Hooge Nest, het bijzondere oorlogsverhaal over twee joodse zussen in het verzet, van Roxane van Iperen; zij schrijft voor de Boekenweek van 2021 het Boekenweekessay.

Winnaar Rutger Bregman

Geschiedenis van de mens

Stuk voor stuk kandidaten die deugen, volgens de deelnemers aan deze grootste lezersprijs van Nederland, waarin het publiek de jury is. Maar Bregman, die wekenlang de Boekentoptien domineerde, kreeg uiteindelijk met miniem verschil de meeste stemmen voor zijn ’nieuwe geschiedenis van de mens’. De winnaar had slechts 1800 stemmen meer dan de nummer 2, maar sleepte wel ruim een kwart van het totale aantal stemmen binnen.

In dit boek verweeft geschiedkundige en opiniemaker Rutger Bregman (1988) de jongste inzichten uit de psychologie, de economie, de biologie en de archeologie. Hij neemt ons mee op een reis door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Waarom veroverde juist onze soort de aarde? Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we diep vanbinnen geneigd tot het kwade of het goede?

De ’verliezers’ hoeven zich, ondanks hun wellicht grote verwachtingen, derhalve niet op te geven voor de cursus ’Omgaan met teleurstellingen’, al zagen zij een geldbedrag van 7500 euro, een sculptuur van Jeroen Henneman en een jaar lang gratis reizen met de trein aan hun neus voorbij gaan. Geen hertellingen, geen oorlog, je niet huilend verschansen in je Witte Huis of Hooge Nest, maar Basta, volgende keer weer een kans.

Recordaantal stemmen

Ook al reizen we minder met de trein tegenwoordig, de NS Publieksprijs leeft, zeker in coronatijd, waarin boeken lezen een welkom tijdverdrijf bleek. „Misschien nog wel meer dan ooit tevoren”, reageerde Eveline Aendekerk, directeur van de boekenpromotor CPNB verheugd over het recordaantal aantal stemmen (bijna 160.000) dat tot op het laatste moment werd uitgebracht, waardoor de strijd tot het einde toe zo spannend bleef. Het oude record stamt uit 2016, toen 118.312 stemmen werden geteld en Pogingen iets van het leven te maken van Hendrik Groen op de eerste plaats eindigde.

„Mooi om op sociale media ook te zien hoe alle genomineerde boeken konden rekenen op enthousiaste fans en dat er zoveel lezers zijn die daarbij ook deelden wat de boeken voor hen betekenen. Het laat zien wat voor een enorme kracht van de genomineerde titels uitgaat.”