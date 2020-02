Heidi Klum terug als jurylid bij America’s Got Talent

Ook Modern Family-actrice Sofia Vergara neemt in de nieuwe reeks van de talentenjacht plaats achter de jurytafel. Net als in voorgaande jaren zijn Simon Cowell en Howie Mandel ook weer van de partij.

In het afgelopen seizoen maakten Julianna Hough en Gabrielle Union deel uit van de jury. Union beweerde na haar vertrek dat ze was ontslagen nadat ze had geklaagd over racisme achter de schermen bij America’s Got Talent. Ze zou onder meer te horen hebben gekregen dat haar haarstijl „te zwart” was.