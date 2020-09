Ook na nieuwe uitbarsting blijft Kim Kanye steunen

Kim zou ’haar best doen om hem te begrijpen en te begrijpen waar het vandaan komt’. „Ze houdt vast aan hun huwelijk.” In een laatste bizarre uitbarsting van Kanye leek hij op een Grammy Award te plassen. Daarvoor ging hij tekeer tegen zijn muzieklabels en wilde hij geen muziek meer maken tot hij van de contracten met hen af was. Hij vindt het storend dat artiesten niet de rechten op hun eigen werk hebben.

Kim en Kanye trouwden in 2014 en hebben samen vier kinderen. Temidden van eerdere uitbarstingen ontstonden er ook geruchten dat de twee zoude scheiden.