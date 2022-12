Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig model is nu OnlyFans-ster Lottie Moss klapt uit de school: ’Ik heb nooit een goede band met Kate gehad’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Hoe het is om in de schaduw van het wereldberoemde supermodel Kate Moss (48) te staan, weet Lottie Moss (24) als geen ander. Al op 14-jarige leeftijd treedt zij in de voetsporen van haar halfzus, maar wordt ze compleet aan haar lot overgelaten. Hoewel ze naar Kate opkijkt, heeft ze nooit een hechte band met haar gehad. „Het is iets waar ik niet over praat.”