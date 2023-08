Take That-hits hadden meer verdiend dan het knullige ’Greatest days’

Populaire muziek speelt de hoofdrol in deze jukeboxmusical, zoals filmhit Mamma Mia! en de populaire serie Glee dat eerder deden. In dit geval draait alles om The Boys, een boyband uit de jaren negentig die sterke gelijkenissen vertoont met Take That. Verpleegster Rachel zwijmelt er nog altijd bij weg. Wanneer ze kaartjes wint voor een concert in Athene, trommelt ze haar oude vriendinnen weer op. Flashbacks naar 1993 tonen intussen hoe idolaat deze dames waren en wat er destijds mis is gegaan.

Op papier lijkt dat misschien prima te doen, maar de praktijk pakt anders uit. Greatest days puilt uit van de ongemakkelijke scènes. Alle gekke vriendinnenmomentjes die voor een lach of traan hadden moeten zorgen, worden doodgeregisseerd in een houterige montage. Gênant is vooral de krampachtige poging om elk personage een eigen verhaal mee te geven. Met als dieptepunt de liefdesrelatie van Rachel, die in zwaar weer verkeert omdat haar vriend niet mee mag naar The Boys.

Wat een verademing zijn dan de muziekscènes in deze film. Een vliegveld, bus en een metro veranderen in swingende vrouwenfantasieën. Hits als Relight my fire en Shine worden in volle glorie gevierd. Leuk voor de fans? Zeker. Maar je moet jezelf dus wel door een nogal knullige film willen ploegen.

✭✭ (2 uit 5)