Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Verhoevens ’Benedetta’ dubbelzinnige kloosterthriller

— Wat: thriller, drama — Regie: Paul Verhoeven — Met: Viriginie Efira, Daphné Patakia, Charlotte Rampling

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Benedetta (Virginie Efira, r.) krijgt een verhouding met een jongere novice (Daphné Patakia). Ⓒ Foto PR

Religie kan een handig machtsmiddel zijn. Dat snapt de titelpersoon in Benedetta al van jongs af aan. Maar staat ze nou echt in contact met Jezus, of doet ze alsof? Paul Verhoeven laat het antwoord op die vraag in het midden, met dit waargebeurde verhaal uit de zeventiende eeuw.