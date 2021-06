Presentatoren Oranjezomer dragen zondag #OneLove-speldjes

Barbara Barend riep journalisten, beleidsmakers van de KNVB, politie en voetballers in het stadion in Boedapest op een vuist te maken voor de LHBTI-gemeenschap in Hongarije. Dat land nam vorige week een wet aan die het verbiedt om homoseksualiteit te 'promoten' onder jongeren. Volgens de Hongaarse regering is dit slecht voor kinderen.

De NOS liet eerder al weten dat haar presentatoren zondag geen #OneLove-speldjes gaan dragen. Zo'n actie past niet bij de objectieve, registrerende rol van de journalisten van de NOS, aldus een woordvoerder. Het is gasten en analisten die in Studio Europa zitten uiteraard wel toegestaan een #OneLove-speldje te dragen, voegde de NOS toe.