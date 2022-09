Laatste film met Bob Saget in oktober op filmfestival in première

In een verklaring zegt LaLonde dat hij benieuwd is naar de reactie van het publiek als zij Sagets „laatste geschenk aan zijn liefhebbers” zien. „Het overlijden van Bob kwam als een grote schok voor het voltallige team van Daniel’s Gotta Die. Hij was een doorgewinterde samenwerker en was echt dol op deze film. Helaas heeft hij nooit het eindresultaat kunnen zien.”

Ook schrijver Matthew Dressel prijst Saget. „Bob vond het script echt geweldig en nam vanaf het begin op de set al een vaderrol op zich. Hij wilde iedereen ook helpen. Bob bracht het personage echt tot leven en wilde hem altijd zo goed mogelijk spelen”, aldus Dressel. „Op de set had hij altijd het script bij zich en sprak hij vaak met me, om er zeker van te zijn dat het personage net zo was als ik voor ogen had. Als iemand het had verdiend om deze film te zien, dan was het Bob. Ik zal er altijd verdrietig om zijn dat hij dit niet meer kan. Hij heeft ons geholpen om een hartverwarmend afscheid voor hem te maken en ik denk dat mensen het echt zullen waarderen.”

De film gaat over Daniel Powell, gespeeld door Joel David Moore, die weer in contact wil komen met zijn familie. Maar hij komt erachter dat ze hem willen vermoorden voor zijn erfenis. Ook Jason Jones, Mary Lynn Rajskub, Carly Chaikin en Iggy Pop spelen mee in de film. Naast Daniel’s Gotta Die gaan op het festival in Texas nog ruim dertig andere films in première. Het evenement vindt plaats van 27 oktober tot en met 3 november.