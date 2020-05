Wetsvoorstel na uitlekken crashfoto’s Kobe Bryant

Na de fatale crash eind januari, die het leven kostte aan de basketballer en Oscarwinnaar, zijn 13-jarige dochter Gianna en zeven anderen, stelde het politiekorps van Los Angeles een onderzoek in naar acht agenten. Zij zouden foto’s hebben genomen van onder meer de stoffelijke overschotten en die beelden met anderen hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een barman melding maakte dat een hulpverlener in zijn kroeg de foto’s op zijn telefoon toonde aan een vrouw.

Klap in het gezicht

Politiesheriff Alex Villanueva noemde het gedrag van zijn collega’s destijds een klap in het gezicht. Volgens hem waren er maar twee partijen aanwezig op de rampplek die toestemming hadden om foto’s te maken: de luchtvaartautoriteit en de lijkschouwer. Aangezien het geen plaats delict betrof, hadden de aanwezige agenten die bevoegdheid niet.

Bryants weduwe Vanessa reageerde woedend op het nieuws over de foto’s. „Hulpverleners horen te vertrouwen te zijn. Dit is een onbeschrijfelijke schending van menselijk fatsoen, respect en de privacy van de slachtoffers en hun families. We eisen dat de verantwoordelijken de hoogst mogelijke straf krijgen, en hun identiteit aan het licht komt zodat de foto’s niet verder worden verspreid”, liet zij via haar advocaat weten.

Als de wet wordt aangenomen, kunnen hulpverleners die hem overtreden een maximale straf krijgen van een jaar cel en 5000 dollar boete.