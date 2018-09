'Sarah Jessica Parker en man werken aan huwelijk'

Onlangs kocht het koppel twee aangrenzende huizen in New York en verkochten hun oude huis als onderdeel van hun onconventionele plan. "Ze hebben hun ups en downs gehad en nu besloten om in aparte woonruimtes te leven om niet te gaan scheiden", aldus een ingewijde tegen Radar Online.

De insider vervolgt: "Ze hebben wel de muur tussen de huizen gesloopt, maar het is echt de bedoeling dat zij aan de ene kant en hij aan de andere kant gaat wonen. De kinderen hebben toegang tot beide kanten."

Sarah en Matthew zouden tevreden zijn met deze oplossing. "Ze dineren gewoon samen en als ze 'zin hebben' dan is er wel 'slaapfeestje'. Eigenlijk leven ze niet apart, maar gaan ze gewoon met de nodige grespect om met hun 20-jarig huwelijk."