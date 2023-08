’Ariana Grande en Ethan Slater geven alles op om samen te zijn’

Hij liet zijn vrouw en baby in de steek, zij haar vastgoedmagnaat:

In de Verenigde Staten draaien society-reporters overuren. Al ruim twee weken geven ze haast live verslag over hét nieuwe showbizzkoppel: zangeres Ariana Grande (30) en Spongebob-acteur Ethan Slater (31). Hij liet zijn vrouw en baby in de steek, zij haar vastgoedmagnaat.