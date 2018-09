Kylie en Tyga verstoppen zich niet langer

De knipperlichtrelatie van de realityster en de rapper staat momenteel op groen. Het duo werd al samen gezien bij de verjaardag van halfzus Khloé en Kanye's lancering van zijn pikante videoclip, maar toen leken ze nog wat afstandelijk. Dit keer werden Kylie Jenner en Tyga op een romantische date betrapt.

Terwijl het stel een Bentley-dealer bezocht, konden de twee hun handen niet van elkaar afhouden blijkt uit de foto's van TMZ. Vorig jaar augustus kreeg Kylie nog een Ferrari cadeau van Tyga, maar daar hoefde ze nu niet op te rekenen. Hoe gezellig ze het ook hadden samen, ze verlieten de shop zonder nieuwe aankoop.

Kylie en Tyga gingen vorige maand uit elkaar en even leek het halfzusje van Kim Kardashian al snel liefde te vinden bij een andere rapper, die zich PartyNextDoor noemt. Na een pikante rol in zijn videoclip, verruilde Kylie hem echter voor haar ex.