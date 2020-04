Zara Tindall is trots op koningin Elizabeth

Tindall zei in een interview (op afstand) in het ontbijtprogramma dat ze ’heel erg trots is’ op haar oma en dat de woorden van Elizabeth ’honderd procent waren wat het land nodig had.’ „Ik hoop dat iedereen luistert en dat we terug kunnen gaan naar de normale manier van leven”, voegde ze toe.

De 93-jarige Elizabeth hield zondagavond een tv-toespraak over de coronacrisis. Naar de uitzending keken 24 miljoen mensen en de Britse media waren zeer te spreken over de warme en persoonlijke toon van de speech. Het was pas de vijfde keer in haar hele carrière als koningin dat Elizabeth het volk op deze manier toesprak. De laatst keer was tijdens haar diamanten huwelijksjubileum in 2012.

Ook Sarah Ferguson was onder de indruk van de toespraak. De voormalig schoondochter van het staatshoofd liet via Instagram weten ’geraakt te zijn door de woorden van Hare Majesteit’.

„Het raakte me tot in het diepst in mijn ziel en haar woorden inspireren ons allemaal om niet op te geven. Dat we het met z’n allen moeten doen. Dat we onze Britse humor niet mogen vergeten, maar vooral dat we moeten berusten in het feit dat het na een zware periode straks weer beter zal gaan. Dat we onze familie en vrienden weer kunnen zien, dus laten we zeggen: tot ziens”, aldus Sarah.

De 60-jarige Ferguson was van 1986 tot 1996 getrouwd met prins Andrew, met wie ze dochters Beatrice en Eugenie kreeg. Het paar bleef na hun scheiding goed bevriend.