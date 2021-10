Premium Het beste van De Telegraaf

Actrice maakt musical-comeback in Dagboek van een Herdershond Angela Schijf: ’Je zult mij niet zien schnabbelen’

Door Anette de Vries Kopieer naar clipboard

Ze is pas 42, maar nu al heeft Angela Schijf een carrière om van te likkebaarden achter de rug. Verzadigd is ze echter nog lang niet. Ⓒ ANP/HH

Ze is pas 42 jaar, maar Angela Schijf draait inmiddels toch echt al bijna dertig jaar mee in acterend Nederland. Nu voegt ze weer een nieuw hoofdstuk toe aan haar toch al zo imposante cv, een glansrol in de musicalversie van Dagboek van een Herdershond. Een gesprek over liefde, geloof en het opvoeden van drie jonge, soms puberende dochters.