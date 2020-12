Cambridges voor het eerst met hele gezin op rode loper

Voor het begin van de voorstelling gaf William een korte toespraak, waarin hij de aanwezigen bedankte voor hun werk om het land draaiende te houden tijdens de coronapandemie. „Jullie hebben dit jaar alles gegeven, en grote offers gebracht. Dat geldt ook voor jullie families, waarvan ik zeker weet dat ze jullie minder hebben gezien dan ze zouden willen”, zei de prins. „Het land is jullie een enorme dankbaarheid verschuldigd.”

In de pauze nam de prins ook de tijd om met de families van essentiële werkers te praten over hun ervaringen in het afgelopen jaar. Later ging de prins ook nog even backstage om de cast en crew van de voorstelling persoonlijk te bedanken.