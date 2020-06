Pia Douwes luistert eindelijk naar lichaam

„Ik heb geleerd om naar mijn lichaam te luisteren”, zegt Pia. „Dat is een gigantisch proces. Als mens wil je altijd ergens aankomen: als ik nog even volhoud, dan heb ik daarna vakantie. Of: als ik nog even hard doorwerk, dan krijg ik daarna promotie. We werken ergens naartoe en zijn altijd bezig met waar we willen aankomen. Maar het leuke is: we komen daar nooit aan, er komt altijd weer iets anders.”

Pia vertelt in het nieuwe ANBO Magazine, dat deze keer in het teken staat van welzijn, ook over dat alles altijd anders kan lopen dan je verwacht. „Dat kan overigens ook positief zijn. Dan komt er ineens een vriend langs om een wijntje te drinken of je voeten te masseren.”