Jarige Tineke de Nooij bekroond met oeuvreprijs

Sonja, Tineke, Viola... Hoe gaat het met de tv-presentatrices van weleer?

VROUW-columniste Catherine Keyl (73) is niet de enige talkshowhost die in ons geheugen staat gegrift. Er waren in die tijd meer dames op televisie die van wanten wisten. Wat is er eigenlijk geworden van de coryfeeën van weleer?