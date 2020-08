'R. Kelly aangevallen door medegevangene'

Volgens bronnen van TMZ zat de zanger op zijn bed in zijn cel toen een andere gevangene op hem begon in te slaan. De gevangene zou Kelly uit frustratie hebben aangevallen, omdat de gevangenis regelmatig in lockdown ging omdat er buiten mensen tegen R. Kelly demonstreerden. Het gevecht duurde niet lang en Kelly is er zonder ernstige verwondingen vanaf gekomen.

Kelly zit vast in afwachting van verschillende rechtszaken die tegen hem lopen. De zanger, die zelf blijft volhouden onschuldig te zijn, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.