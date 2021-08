’Vermeend slachtoffer R. Kelly moest liegen over de waarheid’

Volgens de vrouw hoestte Kelly hardop om zo te laten weten dat hij aanwezig was en de vrouwen zich aan het ’script’ moesten houden, meldt TMZ. In het gesprek met Gayle King zeiden beide vrouwen een ’vrijwillige’ relatie met Kelly te hebben en onder geen beding gedwongen werden om met hem samen te zijn.

In werkelijkheid lag die situatie heel anders, bekent ’Jane Doe’ nu. Zo mochten de meisjes die in huis zaten bij de zanger niet kijken naar de veelbesproken documentaire Surviving R. Kelly en werd hen opgedragen direct over te schakelen naar een andere zender wanneer er iets over hem op televisie kwam.

De getuige kwam in eerste instantie bij Kelly nadat hij haar beloofd had haar te helpen bij het opzetten van een muzikale carrière. Daarvan kwam uiteindelijk niets terecht. Ook ’strafte’ de zanger haar door verplicht seks te hebben met een man die hij ’Nephew’ noemde, terwijl hij toekeek. Volgens de vrouw was ’Nephew’ ook op jonge leeftijd door de zanger gemanipuleerd en onderworpen aan zijn grillen.