Kanye West duikt op in Antwerps restaurant

De echtgenoot van realitydiva Kim Kardashian zou al een aantal dagen rondlopen door de straten van Antwerpen, waar hij maandagavond een bezoek bracht aan restaurant Veranda. De eigenaar, Davy Schellemans, deelde op Instagram een foto waarop hij samen met Kanye te zien is.

Of Kanye – naar verluidt een liefhebber van vissticks – zijn diner kwam afhalen, óf een tafeltje kreeg toegewezen, wat in strijd is met de coronamaatregelen, is niet duidelijk. „Kanye testte negatief op Covid-19 en positief op het eten van Veranda”, luidt het bijschrift.

140 miljoen

Belgische media vermoeden dat de rapper in Antwerpen verblijft om te werken aan de release van zijn nieuwe Nike-schoenen. Ook bestaat de mogelijkheid dat Kanye in België is neergestreken om zijn samenwerking met het kledingmerk Gap voor te bereiden.

Voor het geld hoeft hij het in ieder geval niet te doen. De voormalige presidentskandidaat belandde vorige week nog op de tweede plaats in de Forbes-lijst met best betaalde celebrity’s van het afgelopen jaar. Kanye harkte maar liefst 140 miljoen euro binnen, die hij voornamelijk te danken heeft aan zijn samenwerking met Adidas, die zijn exclusieve Yeezy sneakers uitbrengt.

