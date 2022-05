Met Karavaan op expeditie in Noord-Holland

Premium VROUW magazine

’Ik ging niet tegen mijn werknemers zeggen hoe zwaar ik het zelf had’

Niks QR-codes of testen voor toegang, we kunnen weer zonder gedoe een feestje vieren. En daar zijn niet alleen wij heel blij om, maar ook de vrouw die daarvan moeten leven. Nicole van Vessum (57) woont samen en heeft twee kinderen (23 en 20). Ze is directeur van De Parade, een rondreizend theaterfes...