Amerikaanse media: Rihanna maakt vrijdag muzikale comeback

De single is namelijk onderdeel van de soundtrack van de komende Marvel-film Black Panther: Wakanda Forever. De filmstudio postte op Twitter een korte teaser waarin een animatie van het Wakanda Forever-logo is te zien. Na enkele seconden blijft alleen de letter R over en komt de datum 28 oktober 2022 in beeld.

De afgelopen weken deden al geruchten de ronde dat Rihanna muziek zou hebben opgenomen voor de film. De laatste jaren is het erg stil rondom de zangeres. Zes jaar geleden bracht ze haar laatste studio-album uit en vijf jaar geleden verscheen haar laatste solosingle Lemon.

Vorige maand werd bekend dat Rihanna in februari de pauzeshow van de Super Bowl zal gaan verzorgen.