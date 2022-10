Rihanna maakt vrijdag muzikale comeback

Het nummer heet Lift Me Up en kan nu al worden op gereserveerd bij Apple Music en Spotify. Naar verluidt wordt het nummer gebruikt in de komende Marvel-film Black Panther: Wakanda Forever. Deze gaat op 9 november in première.

De laatste jaren is het muzikaal gezien nogal stil geweest rondom Rihanna. Haar laatste studio-album dateert van zes jaar geleden, vijf jaar terug verscheen haar laatste solosingle Lemon. In februari treedt de zangeres uit Barbados op in de pauzeshow van de Super Bowl.