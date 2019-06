Bette Midler krijgt haar eigen roos

De aankondiging werd volgens The Hollywood Reporter gedaan op het gala van de New York Botanical Garden. Het wordt een gele roos die „robuust en scherp is, en opvalt in een menigte”, net als de zangeres zelf.

The Divine Miss M moet vanaf 2020 te koop zijn; de opbrengsten gaan naar The New York Restoration Project, dat zich inzet voor het behoud van groen op Manhattan.

The Rose, dat de liefde en de angst om gekwetst te worden beschrijft, was in de jaren tachtig een grote hit voor Midler. Het nummer staat al jaren hoog in de Top 2000.