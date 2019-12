Barbie heeft nieuwe vlam

„Samen met me Sonny”, schrijft Samantha bij een foto van het kersverse stel. Bij een ander kiekje laat ze weten dat ze van hem houdt. Op zijn account is te zien dat haar nieuwe vlam Sonny Oosterveer heet. Opmerkelijk detail: de relatie is nog niet ’Facebook-official’, want op zijn pagina is zijn relatiestatus momenteel nog vrijgezel.

Hoe lang de tortelduifjes samen zijn is niet bekend. De voormalig realityster heeft een onstuimig liefdesleven. In augustus zette ze na bijna een half jaar een punt achter haar relatie met Maron Hill. Daarvoor was ze samen met porno-ster Rolf Tangel en is ze getrouwd geweest met de vader van haar kinderen, Michael van der Plas.

Ⓒ Instagram