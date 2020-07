Makers Glee zetten studiefonds op voor zoon (4) Naya Rivera

Makers Ryan Murphy, Brad Falchuk en Ian Brennan willen via deze geste hun oud-collega eren, zo stellen zij tegenover The Hollywood Reporter. „We zijn momenteel met z’n drieën bezig om te kijken hoe we Naya’s prachtige zoon kunnen helpen op weg naar zijn toekomst. Wij herinneren ons Naya als een warm en lief persoon, die altijd voor iedereen zorgde.”

In eerste instantie had Naya geen vaste rol in Glee, maar daar kwam verandering in toen de makers haar aan het werk zagen. „Ze had eerst een paar zinnetjes, maar na twee afleveringen zagen we dat ze speciaal was. En daarom werd haar personage Santana Lopez veel belangrijker. Het was een feest om met haar te mogen werken.”