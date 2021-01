Lieke van Lexmond verklaart Capitool-rel: verplaatsing planeet Mars

„Gisteren verplaatste Mars naar Stier en dat is toch echt wel een pittige transitie”, zei Jetteke donderdag in De 5 Uur Show. „Dan zie je zoiets als wat we gisteren hebben gezien op het nieuws. Voor ons komt dat dan gek genoeg ook wel als een shock, maar als je het dan weer combineert met de transitie van de planeet, dan verbaast het me ook eigenlijk niet.”

Volgens Lieke hebben ’alle planeten ook hun eigen energie hier op aarde’. „Het klinkt in het begin allemaal heel zweverig, maar het is eigenlijk juist boerenwijsheid. Des te meer je je erin gaat verdiepen, des te meer je ook voelt dat het onontkomelijk is en eigenlijk natuurkunde en wetenschap is.”

De zusjes brachten eerder een ’maankalender’ uit en geven aan zelf te leven volgens de stand van de maan.