BET awardshow staat stil bij Prince en Ali

De verwachtingen voor de hommage aan Prince waren hoog; vlak na het bekritiseerde eerbetoon van Madonna en Stevie Wonder tijdens de Billboard Music Awards tweetten de organisatoren van de BET Awards dat zij het beter zouden doen tijdens hun eigen uitreiking.

Zondag werd de zanger op verschillende momenten tijdens de show geëerd door collega-muzikanten. Onder meer Erykah Badu, The Roots, Janelle Monae en Stevie Wonder lieten werk van Prince horen. Het grootste applaus was voor Jennifer Hudson, die Purple Rain zong.

Muhammad Ali's dochter Laila sprak op het evenement in Los Angeles op het podium over haar vader. De jongste dochter van de bokslegende haalde een spreuk aan van haar pa. "Als mensen net zoveel van elkaar zouden houden als ze van mij houden, zouden we een betere wereld hebben." Laila bedankte voor het overweldigende medeleven dat haar familie heeft ontvangen na de dood van haar vader begin deze maand.

De BET Awards worden uitgereikt door zender Black Entertainment Television. Het station eert Afro-Amerikanen en andere minderheden die een bijdrage hebben geleverd in de wereld van muziek, film, tv, sport en ander entertainment.