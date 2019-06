Zoontje Nicolette Kluijver wordt gepest

„Ik vind het zo erg dat mijn zoontje vandaag niet naar ballet durft omdat ze hem dan pesten!”, zo schrijft Nicolette.

Ze doet een dringend beroep op de ouders van de andere kinderen. „Lieve ouders... vertel je kind vanavond voor het slapen gaan dat wat je doet of wie je bent niets uitmaakt als je maar gelukkig bent!”

De vrouw van Dinand Woesthoff herkent zich in het verhaal van Nicolette. Zij schrijft in een reactie: „Wat jammer!!! Onze jongste zoon zat ook op ballet en vond het geweldig, maar stopte nadat andere jongens in zijn klas hem erover plaagden.”

Ook Rossana Kluivert trekt zich de oproep aan: „Een kind heeft dat niet van zichzelf maar van ouders die bekrompen en kortzichtig zijn. Ik vind het super stoer.”