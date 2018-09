18 mille voor sportschoenen Whitney Houston

Voor haar paspoort uit 1985 legde een liefhebber ruim 10.000 euro neer. Ook voor de muziekprijzen die Houston tijdens haar carrière won, was veel belangstelling. In totaal werden ruim honderd persoonlijke bezittingen van de zangeres geveild. Volgens schoonzus Pat Houston was het tijd dat de familie de herinneringen aan Whitney deelde met de fans van haar muziek.

