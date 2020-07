Sylvie viert alvast haar vrijgezellenfeest

Naast een kiekje van zichzelf in bikini schrijft Sylvie: „Vrijgezellenweekend in mijn favoriete hotel met mijn Hamburgse vriendinnen.”

Ⓒ Instagram

Eigenlijk zou Sylvie in juni in het Italiaanse Florence trouwen met kunstenaar Niclas Castello, maar door de coronapandemie is de bruiloft uitgesteld. Aan Bunte vertelde ze daarover: „Natuurlijk is het triest en jammer dat we alle feestelijkheden ter gelegenheid van ons huwelijk moeten uitstellen, maar andere personen en ondernemingen worden momenteel harder getroffen dan wij."