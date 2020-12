’Come away’ is sprookjesmix vol fantasie

Peter en Alice blijken in deze fantasyfilm broer en zus te zijn. Ze spelen veel met hun verbeelding, samen met grote broer David. Maar wanneer die plotseling sterft, begint het warme gezinnetje te wankelen. Peter kampt met een schuldgevoel en probeert zijn ouders op te beuren. Alice trekt intussen meer naar haar tante toe, die van rijkere komaf is.

Dat moeder Rose (Angelina Jolie) intussen verdoving zoekt in alcohol en vader Jack (David Oyelowo) kampt met gokschulden, is net even te veel ellende voor één film. Toch haken de twee beroemde sprookjes geloofwaardig in elkaar in handen van regisseur Brenda Chapman, bekend van het Pixar-sprookje Brave. Samen met scenarist Marissa Kate Goodhill vindt ze vanaf de eerste minuut kleine elementjes om te kunnen knipogen naar Peter Pan en Alice in Wonderland.

Een spelletje met schaduwen, een knuffelkonijn, schatkaarten en schaakstukken; we zien hoe de belevingswereld van Peter en Alice subtiel toe begint te werken naar hun beroemde avonturen. Misschien is Come away wat al te droevig voor jonge kijkers, maar deze film ademt wel creativiteit en een grote liefde voor het basismateriaal.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)