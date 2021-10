Niet Jan Slagter, maar André van Duin zou interview met prinses Beatrix doen

„Er hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden met betrekking tot de uitzending”, laat de omroep in een korte verklaring weten. „De rol van André van Duin is daardoor komen te vervallen. Om die reden was hij niet in de uitzending te zien.”

Een reden voor deze veranderingen wil Omroep MAX niet geven. Jan Slagter liet voorafgaand aan de uitzending weten dat hij „voor dit gesprek toch wel behoorlijk nerveus was. Ook als het alleen maar over spieren gaat: je hebt wel te maken met de prinses. Ik ben daar twee dagen in mijn hoofd mee bezig geweest.”

Vooraf was afgesproken dat het gesprek niet over Beatrix zelf zou gaan. „En daar heb ik mij keurig aan gehouden”, aldus Slagter. „Het was een prettig gesprek.” Het gesprek vond plaats op Paleis Soestdijk.