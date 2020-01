Oud-gitarist Guns N’ Roses krijgt taakstraf rijden onder invloed

DJ Ashba, gitarist van de band Guns N' Roses. Ⓒ ANP

Voormalig Guns N’ Roses-gitarist DJ Ashba, die in de zomer van 2018 werd opgepakt voor rijden onder invloed, is door een rechtbank in de Amerikaanse staat Illinois veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.