Johnny de Mol kwam tien kilo aan door stress

Johnny de Mol

Johnny de Mol is de afgelopen periode zo’n tien kilo aangekomen door de stress rondom de aangifte van mishandeling die zijn ex-partner tegen hem had gedaan. Dat vertelde Leonie ter Braak donderdag in HLF8. De presentatrice, die samen met Hélène Hendriks voor De Mol invalt bij de talkshow, had hem gebeld en vertelde aan het begin van de uitzending hoe het met hem gaat.