Wesley Sneijder open over contact met Yolanthe

„We hebben contact. We spreken elkaar, dus wat dat betreft gaat dat goed.” Problemen hebben ze niet, vertelt Sneijder. „Gelukkig niet. Ik bedoel, we zijn allebei volwassen en we hebben een kind. Weet je, niemand kan in de toekomst kijken. We zien wat er gaat gebeuren.”

Via Facetime heeft de voormalig profvoetballer nog contact met Yolanthe en zoontje Xess Xava. Volgens hem snapt hun zoontje dat hij zijn vader door de coronacrisis even niet in het echt kan zien. „Hij weet dat, als deze situatie anders zou zijn, ik nu daar zou zijn geweest. Of zij misschien hier. Dan ben je toch dichterbij elkaar en dan is het allemaal wat makkelijker. Maar ja, nu is de situatie even zo.”

Yolanthe liet laatst in Grazia weten dat ze nog maar moeilijk kan praten over de breuk van vorig jaar maart. „We zitten er nog middenin, dus het is moeilijk om over dat deel van mijn leven te praten. Dit gaat niet alleen over mezelf en ik wil er heel voorzichtig mee omgaan, juist omdat het zo’n gevoelig iets is.”