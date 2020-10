North West weet wel hoe zij de wereld beter zou maken

„Ik zou ervoor zorgen dat iedereen van elkaar hield”, antwoordde het meisje dat al eens model was voor het blad toen ze nog maar 1 jaar was. Een antwoord dat misschien nog wel des te ontroerender was, wetende dat het tussen haar beide ouders de laatste tijd niet zo boterde. Toen Kanye opnieuw ten prooi leek te vallen aan uitbarstingen als gevolg van zijn bipolaire stoornis, was er even een moment sprake van een scheiding. Toen Kanye beloofde zijn medicijnen weer te slikken, gingen beiden weer vol goede moed verder, maar de volgende crisis diende zich ook snel weer aan. Toch lijken de twee nog steeds te vechten voor hun huwelijk.

North West heeft overigens nog wel meer plannen om van de wereld een betere plaats te maken. „En het coronavirus laten verdwijnen en ervoor zorgen dat iedereen meer honden heeft.”