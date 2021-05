Duncan over repetitiebeeld tijdens finale: net alsof ik er ben

Ⓒ ANP/HH

Duncan Laurence baalt nog steeds enorm dat hij door zijn coronabesmetting de finale van het Eurovisie Songfestival moet missen. Maar met de vervangende oplossing is de zanger tevreden. Voor het optreden van Duncan komt zijn repetitiebeeld van eerder deze week in de plaats en daardoor lijkt het net alsof hij zaterdagavond toch op het podium van Rotterdam Ahoy staat. Dat zegt Duncan in een video op Instagram.