Airen Mylène bevallen van een zoontje

Op Instagram deelt de presentatrice een foto van haar pasgeboren zoon. „Wat een rijkdom! Hij is er! Foss Fedde Glen Taekema. Geboren op 9 januari. We maken het goed. Het is leuk. Het is chaos. Het is drukte. Het is liefde. Het is alles.”

Airen heeft al een zoon samen met haar man Taeke Taekema, in augustus maakte de twee bekend in verwachting te zijn van een tweede kindje.