'Loes Luca herstelt voorspoedig'

"Er was een soort knobbel in haar buik gevonden waarvan de artsen niet wisten of het goed- of kwaadaardig was. Daarbij kampte ze met extreme vermoeidheid. Gelukkig bleek het om een goedaardige cyste te gaan", vertelt Ellen.

Binnen twee weken moest Ellen Pieters zich voorbereiden op de hoofdrol. "Het was een van de meest zenuwslopende projecten in mijn leven. Mijn man vluchtte zelfs naar Engeland. Ik heb echt als een zombie geleefd om de teksten tot mij te nemen."

In de ban van Broadway gaat over de strijd tussen twee diva's achter de schermen van 's werelds beroemdste theaterstraat. Ellen speelt de rol van de glamoureuze Broadwayster Margo Miller. De voorstelling is nog te zien tot en met 31 juli in het DeLaMar Theater in Amsterdam.