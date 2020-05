Na weken wachten: niersteen Bas van Toor succesvol verwijderd

Dochter Liesbeth laat aan RTL Boulevard weten dat het goed gaat met haar vader na de operatie. „We mogen niet langs bij hem, dat is wel lastig. Gelukkig zijn de verplegers heel lief voor hem. We hebben contact met Skype zodat we elkaar wel zien. Als alles goed gaat mag hij morgen of vrijdag weer naar huis.”

Bas en zijn broer Aad kunnen elkaar op dit moment ook niet ontmoeten door de coronacrisis. Aad woont in Spanje en kan op dit moment het land niet uit.

Ook de aangekondigde permanente expositie van het tweetal in Museum Vlaardingen is uitgesteld. De tentoonstelling zou in de zomer opengaan, maar dit moment is vooralsnog naar oktober verplaatst.