Rapper Murda ’naar omstandigheden oké’ in Turkije

Kopieer naar clipboard

Rapper Murda Ⓒ ANP/HH

De Nederlands-Turkse rapper Murda, tegen wie in Turkije een lange celstraf is geëist, is ’naar omstandigheden oké’, heeft zijn manager vrijdag laten weten. De artiest zat al een nacht in de cel. Donderdag werd bekend dat tegen hem een celstraf van vijf tot tien jaar cel is geëist.