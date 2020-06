Reclame VI? ’Dan had Johan Wilfred op zijn bek geslagen’

Ook Wilfred Genee en Johan Derksen waren daarbij aanwezig. Genee liep zonder iets te zeggen de studio in.

’Uitzending schrappen’

Dat het trio maandagavond in Veronica Inside te zien zal zijn lijkt uitgesloten. „We hebben John de Mol gevraagd om de uitzending te schrappen”, aldus Johan Derksen die nog op een antwoord wacht.

Dat het drietal woensdagavond wel aan een tafel zat, moet dan ook niet worden gezien als een verzoeningspoging. „Ik had een huilende vrouw van Bas Nijhuis aan de lijn. Als het niet door zou gaan, zou zij morgen het faillissement moeten aanvragen. Wij doen het dus voor haar.” De vrouw van Nijhuis heeft de bijeenkomst georganiseerd voor de businessclub.

Johan Derksen Ⓒ Telegraaf

Geen toekomst meer

Van der Gijp ziet geen toekomst meer voor Veronica Inside in de huidige vorm. „Wilfred heeft het programma opgeblazen. Als we maandag aan tafel zitten en doen of er niets is gebeurd, zijn we totaal ongeloofwaardig. Onze kijkers zijn niet gek.”

Van der Gijp sluit niet uit dat hij in de toekomst nog wel een ander programma met Genee zal maken. „Maar dan is dat in een andere vorm, want dit gaat gewoon echt niet meer. Ik had het er vanmiddag met Jan Boskamp over en hij denkt er net zo over.”

’Ik ben geen wegloper’

Johan Derksen wil de deur nog niet definitief in het slot gooien. „We hebben nog een contract voor twee jaar en ik ben geen wegloper.” Derksen zegt dat niemand medelijden met hem hoeft te hebben. „Het allerergste is als mensen medelijden met je krijgen en met een bos bloemen aan de deur staan.”