Peter Gillis: ’Ik heb rotjeugd gehad’

Premium TV

Married at first sight: hád dan gewoon ’nee’ gezegd!

Het is kommer en kwel in In Married at first sight. De mislukte match tussen Arjan en Maurice neemt steeds pijnlijkere vormen aan. De ene bruidegom is in z’n eentje op huwelijksreis, terwijl de ander thuis op de bank vertelt dat het huwelijk al vanaf de eerste seconde gedoemd was te mislukken.