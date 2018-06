Prins Charles krijgt doedelzakles

In Glasgow kreeg hij samen met schoolkinderen een workshop doedelzakspelen van The Piping Centre. De prins is beschermheer van het nationale doedelzakcentrum, dat zich specialiseert in onderzoek naar Highland-doedelzakken. Ook traden enkele doedelzakspelers en andere musici op voor Charles, die enkele van hen na hun optreden ontmoette.

Charles en zijn vrouw Camilla brengen jaarlijks een bezoek aan Schotland. Het paar arriveerde dinsdag. In Perth bezocht de prins een werkplaats waar sporrans, de traditionele tasjes die met een kilt worden gedragen, worden gemaakt. In Rosyth kreeg hij een rondleiding over een marineschip dat in aanbouw is.