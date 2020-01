’Temptation Island-Joshua’ zwaargewond na auto-ongeluk

Tijdens een inhaalmanoeuvre raakte Joshua met zijn auto een vrachtwagen waardoor het voertuig over de kop ging, meldt Nieuwsblad. Ook een passagier die bij Joshua in de auto zat raakte gewond.

Het management van Joshua laat woensdag weten dat hij buiten levensgevaar is. „Hij wordt momenteel verzorgd aan zijn verwondingen door een bekwaam team aan specialisten en maakt het naar omstandigheden goed. Hij vraagt om privacy en rust tijdens zijn revalidatie. In een later stadium zal hij zelf een update geven over zijn toestand.”