’Nederlandse’ musical ’Catch Me’ zet stappen op West End

In deze intieme productie draait het om Dean, die - totaal onverwacht voor zijn omgeving - uit het leven is gestapt. Zijn naasten moeten leren de gebeurtenissen een plek te geven en te helen van hun trauma.

De cast bestaat uit een keur aan West End-sterren, met Oli Higginson (Bridgerton, The Last 5 Years) in de rol van Dean. De voor een Olivier Award genomineerde Cleve September (Hamilton, In the Heights, Jesus Christ Superstar) speelt zijn beste vriend Harry en Molly Lynch (The Last 5 Years) is zijn verloofde Sarah.

„Catch Me behandelt een onderwerp waarover hoognodig gesproken moet worden”, aldus Oli Higginson.

Nederlands tintje

Naast de schrijver kent deze productie nog een Nederlands tintje. Jorien Zeevaart kruipt in de huid van Deans zus, Christine. „De scènes, personages en bovenal de muziek van Catch Me vertellen ieder op eigen wijze het intense verhaal”, stelt Zeevaart. „Tijdens de repetities en draaidagen met de Londense cast heb ik regelmatig mijn best moeten doen om de ogen droog te houden en tijdig een brok in mijn keel weg te slikken.”

Catch Me werd in 2016 voor het eerst opgevoerd in het Arts Theatre in Londen. Een jaar later was er een speciale workshopuitvoering in Amsterdam, onder regie van Daniël Cohen. Mede gebaseerd op feedback van het publiek bij die voorstelling is de musical verder ontwikkeld.

Zeevaart was destijds ook al van de partij: „Het is bijzonder om nogmaals deel uit te maken van de cast en de voorstelling op te zien bloeien van puber naar jong volwassene. Wat mij betreft mag ze uitvliegen!”

’Catch Me’ is dankzij ALP Musicals t/m 5 december te streamen via de link http://bit.ly/CatchMeDigital