Stefano Keizers poedelnaakt tijdens roast Hans Klok

Video

Hierom is Gerard Joling afwezig bij Roast Hans Klok

Na onder andere Johnny de Mol, Giel Beelen en Gordon is het dit jaar Hans Klok die met zijn hoofd op het hakblok wordt gelegd in The Roast van Comedy Central. Jeroen Holtrop sprak met de BN'ers die de illusionist met de grond gelijk gaan maken. Maar waar is Gerard Joling? De uitzending is 21 decembe...